Кабмин планирует запретить одному энергоимпортеру иметь на рынке более 30%

Фото: Алексей Оржель (УНИАН)

Украина должна становиться более энергонезависимой и использовать больше энергоресурсов которые добываются в стране

В правительстве рассматривают план диверсификации источников энергоресурсов, в рамках которого из одного источника Украина не сможет получить более 30% энергетического ресурса (нефти, газа или угля). Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время Киевского экономического форума, передает "Громадське".

Также по словам Оржеля, Украина должна получать не более 51% ядерного топлива из одного источника энергии.

"Правительство рассматривает возможность диверсификации поставок энергетических ресурсов в Украине. Закладывается логика, не может быть более 30% источников из одного источника. Для ядерного топлива закладывается логика - не более 51% поставок из одного источника энергии", - сообщил Оржель.

Министр отметил, что Украина должна становиться более энергонезависимой и использовать больше энергоресурсов которые добываются в стране.

"Украина добывает примерно 1,2-1,4% от запасов, которые есть, другие страны - 4-5%. В Украине плохой показатель несмотря на то, что мы независимая страна", - добавил Оржель.

Напомним, Кабинет министров Украины перенес на 20 ноября 2019 года полное прекращение импорта российских вагонов.

РБК-Украина таже сообщало, что Украина установила пошлину на импорт электроэнергии из России.