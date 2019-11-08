ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин планирует запретить одному энергоимпортеру иметь на рынке более 30%

Новости » Политика     08.11.2019 - 17:49
Кабмин планирует запретить одному энергоимпортеру иметь на рынке более 30%
Фото: Алексей Оржель (УНИАН)

Украина должна становиться более энергонезависимой и использовать больше энергоресурсов которые добываются в стране

В правительстве рассматривают план диверсификации источников энергоресурсов, в рамках которого из одного источника Украина не сможет получить более 30% энергетического ресурса (нефти, газа или угля). Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время Киевского экономического форума, передает "Громадське".

Также по словам Оржеля, Украина должна получать не более 51% ядерного топлива из одного источника энергии.

"Правительство рассматривает возможность диверсификации поставок энергетических ресурсов в Украине. Закладывается логика, не может быть более 30% источников из одного источника. Для ядерного топлива закладывается логика - не более 51% поставок из одного источника энергии", - сообщил Оржель.

Министр отметил, что Украина должна становиться более энергонезависимой и использовать больше энергоресурсов которые добываются в стране.

"Украина добывает примерно 1,2-1,4% от запасов, которые есть, другие страны - 4-5%. В Украине плохой показатель несмотря на то, что мы независимая страна", - добавил Оржель.

Напомним, Кабинет министров Украины перенес на 20 ноября 2019 года полное прекращение импорта российских вагонов.

РБК-Украина таже сообщало, что Украина установила пошлину на импорт электроэнергии из России.

В Кабмине планируют перезапустить НАПК до 18 декабря Комитет ВР попросит расширить перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации
Новости Украины Кабинет Министров Украиныэнергетикаимпорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь