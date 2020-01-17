Рада сегодня рассмотрит сокращение народных депутатов

Верховная рада сегодня рассмотрит для предварительного одобрения изменения в Конституцию относительно уменьшения состава Верховной рады и закрепления пропорциональной избирательной системы. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Кроме того, депутаты второй день подряд пытаются рассмотреть законопроект 2590 о гражданстве.

Также сегодня парламентарии рассмотрят законопроект о местном самоуправлении в Украине. Добавим, что вчера президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.

Отмечается, что сегодня нардепы рассмотрят законопроекты о Бюро финансовых расследований, проект постановления о состоянии социальной защиты детей и неотложные меры, направленные на защиту прав ребенка в Украине, внесение изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, КСУ признал конституционным внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы). КСУ признал конституционным сокращение количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300 человек.

Отметим, что законопроект №1017 относительно уменьшения конституционного состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа. Он был определен президентом как неотложный.