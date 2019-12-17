КСУ опубликовал заключение о сокращении депутатов Рады

Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

КСУ одобрил внесение изменений в Конституцию о количестве депутатов Рады

Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал заключение о признании конституционным сокращения количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Согласно документу, КСУ признал конституционным внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы).

Фото: заключение КСУ

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что КСУ признал конституционным сокращение количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300 человек.

Законопроект №1017 относительно уменьшения конституционного состава парламента и закреплению пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа. Он был определен президентом как неотложный. Законопроектом предлагается сократить число нардепов до 300 человек.

В сентябре Верховная рада направила ходатайство в КСУ с просьбой дать заключение о конституционности законопроекта о сокращении количества депутатов парламента.