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Рада сегодня рассмотрит законопроект о гражданстве

Новости » Политика     16.01.2020 - 08:47
Рада сегодня рассмотрит законопроект о гражданстве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также Рада рассмотрит законопроекты о финансовом лизинге, о разведке, о деятельности Службы внешней разведки Украины

Верховная рада сегодня рассмотрит законопроекты о гражданстве и легализации игорного бизнеса. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Также нардепы проголосуют за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс, а также о внесении изменений в госбюджет 2020.

Парламентарии проголосуют за включение в повестку дня законопроекта 2590 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Также Рада рассмотрит законопроекты о финансовом лизинге, о разведке, о деятельности Службы внешней разведки Украины.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что закон о двойном гражданстве могут принять до конца 2019 года.

Также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы из диаспоры должны получить право на двойное гражданство.

РБК-Украина писало, что спикер Совета Дмитрий Разумков заявлял, что введение двойного гражданства возможно, но требует дополнительного изучения и подготовки законодательных норм для защиты национальных интересов.

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