В "СН" хотят доработать законопроект о децентрализации и найти компромиссную редакцию

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

По его словам Давида Арахамии, сейчас в парламенте нет достаточной поддержки проекта закона

Фракция "Слуга народа" планирует вместе с народными депутатами других фракций доработать законопроект о децентрализации власти и найти компромиссную редакцию. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас в парламенте нет достаточной поддержки проекта закона.

"Мы решили, сейчас снять этот вопрос с рассмотрения. Доработать его совместно с нашими коллегами из других фракций, для того, чтобы найти компромиссную позицию по этому законопроекту. В том числе, поработать с ассоциацией городов, которая очень активное участие в этом принимала. А после того выносить его в зал, чтобы была достаточная поддержка", - сказал он.

Арахамия добавил, в законопроекте есть замечания относительно полномочий префектов.

"Я собрал своих замов, всех заместителей председателей фракций и председателя профильного комитета по вопросам организации государственной власти Андрея Клочко... Нам все равно потом нужно будет искать 300 голосов для того, чтобы закон по децентрализации прошел. Мы общались с коллегами в зале. Там есть замечания относительно полномочий префектов. Все остальное, более менее, всех устраивает", - заявил он.

Напомним, ранее западные посольства раскритиковали законопроект о децентрализации. В частности, немецкое посольство считает, что эти изменения не укрепляют права общин.

Как писало РБК-Украина, в "Слуге народа" уверены, что будет позитивный вывод Конституционного суда относительно законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

Также напомним, 27 декабря правительство одобрило законопроект (о децентрализации). Предлагалось ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная республика Крым. Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.