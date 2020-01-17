ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада сегодня рассмотрит сокращение народных депутатов

Новости » Политика     17.01.2020 - 08:31
Рада сегодня рассмотрит сокращение народных депутатов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также депутаты второй день подряд пытаются рассмотреть законопроект о гражданстве

Верховная рада сегодня рассмотрит для предварительного одобрения изменения в Конституцию относительно уменьшения состава Верховной рады и закрепления пропорциональной избирательной системы. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Кроме того, депутаты второй день подряд пытаются рассмотреть законопроект 2590 о гражданстве.

Также сегодня парламентарии рассмотрят законопроект о местном самоуправлении в Украине. Добавим, что вчера президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.

Отмечается, что сегодня нардепы рассмотрят законопроекты о Бюро финансовых расследований, проект постановления о состоянии социальной защиты детей и неотложные меры, направленные на защиту прав ребенка в Украине, внесение изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, КСУ признал конституционным внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы). КСУ признал конституционным сокращение количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300 человек.

Отметим, что законопроект №1017 относительно уменьшения конституционного состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа. Он был определен президентом как неотложный.

Рада рассмотрит законопроект о рынке древесины Парламент разрешил строить пандусы без документов о праве собственности
Новости Украины нардепВерховная РадаСокращение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь