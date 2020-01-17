ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада сьогодні розгляне скорочення народних депутатів

Новини » Політика     17.01.2020 - 08:31
Рада сьогодні розгляне скорочення народних депутатів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також депутати другий день поспіль намагаються розглянути законопроект про громадянство

Верховна рада сьогодні розгляне для попереднього схвалення зміни до Конституції щодо зменшення складу Верховної ради та закріплення пропорційної виборчої системи. Про це йдеться в порядку денному Ради.

Крім того, депутати другий день поспіль намагаються розглянути законопроект 2590 про громадянство.

Також сьогодні парламентарі розглянуть законопроект про місцеве самоврядування в Україні. Додамо, що вчора президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію.

Зазначається, що сьогодні нардепи розглянуть законопроекти про Бюро фінансових розслідувань, проект постанови про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні, внесення змін до закону про Вищий антикорупційний суд.

Нагадаємо, КСУ визнав конституційним внесення змін до статей 76 і 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи). КСУ визнав конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300 осіб.

Зазначимо, законопроект №1017 щодо зменшення конституційного складу парламенту і закріпленню пропорційної виборчої системи був внесений президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня. Він був визначений президентом як невідкладний.

Рада розгляне законопроект про ринок деревини Парламент дозволив будувати пандуси без документів про право власності
Новини України нардепВерховна РадаСкорочення
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся