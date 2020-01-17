Рада сьогодні розгляне скорочення народних депутатів

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також депутати другий день поспіль намагаються розглянути законопроект про громадянство

Верховна рада сьогодні розгляне для попереднього схвалення зміни до Конституції щодо зменшення складу Верховної ради та закріплення пропорційної виборчої системи. Про це йдеться в порядку денному Ради.

Крім того, депутати другий день поспіль намагаються розглянути законопроект 2590 про громадянство.

Також сьогодні парламентарі розглянуть законопроект про місцеве самоврядування в Україні. Додамо, що вчора президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію.

Зазначається, що сьогодні нардепи розглянуть законопроекти про Бюро фінансових розслідувань, проект постанови про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, направлені на захист прав дитини в Україні, внесення змін до закону про Вищий антикорупційний суд.

Нагадаємо, КСУ визнав конституційним внесення змін до статей 76 і 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи). КСУ визнав конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300 осіб.

Зазначимо, законопроект №1017 щодо зменшення конституційного складу парламенту і закріпленню пропорційної виборчої системи був внесений президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня. Він був визначений президентом як невідкладний.