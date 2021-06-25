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Рада рассмотрит закон президента о теробороне Украины на внеочередном заседании во вторник

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Украина, Пятница 25 июня 2021 11:46
Рада рассмотрит закон президента о теробороне Украины на внеочередном заседании во вторник Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада рассмотрит закон президента Владимира Зеленского о территориальной обороне Украины на следующей пленарной неделе. Рассмотрение должно состояться во вторник, 29 июня, на внеочередном заседании.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Во вторник будут важные оборонные законопроекты. В частности, законопроект президента о национальном сопротивлении. Он также одобрен профильным комитетом. И другой законопроект оборонного комитета об оборонной инфраструктуре", - отметила нардеп.

Напомним, ранее в Раде рассказали, сколько понадобится на создание территориальной обороны Украины. Глава комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич отметил, что в 2022 году на это уйдет почти 2,5 млрд гривен.

Комитет ВР по правам человека поддержал законопроект №5557 о национальном сопротивлении.

Кроме того, Зеленский внес в Раду закон, которым предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины.

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Владимир Зеленский Министерство обороны Украины Верховная Рада внеочередное заседание Евгения Кравчук
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