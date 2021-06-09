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Создание теробороны в Украине: Раде рекомендуют принять закон Зеленского

Новина українською →
Украина, Среда 09 июня 2021 16:35
Создание теробороны в Украине: Раде рекомендуют принять закон Зеленского Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять законопроект президента Владимира Зеленского №5557 об основах национального сопротивления. Закон предусматривает создание территориальной обороны Украины.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу", - говорится в сообщении.

Ключевой пункт документа - создание эффективной территориальной обороны (ТРО). Ее недостаток остро проявился в моменты обострения войны Украины с Россией.

Как писало РБК-Украина, глава комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич отметил, что в 2022 году на это уйдет почти 2,5 млрд гривен. А в последующие два года - еще по 718 млн гривен.

Завитневич назвал добровольцев ТРО "организационным ядром" для построения нового вида войск.

Напомним, комитет Верховной рады по правам человека поддержал законопроект №5557 о национальном сопротивлении.

Кроме того, Зеленский также внес в Раду закон, которым предлагает увеличить численность Вооруженных сил Украины.

В 2021 году на заседании комитета по нацбезопасности представили законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческих силах обороны.

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