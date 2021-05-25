Появился текст закона о национальном сопротивлении: что предлагает Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект о национальном сопротивлении. Появился текст этого законопроекта.
Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной рады Украины.
Законопроектом предлагается сформировать в Украине национальное сопротивление; содействовать максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.
В частности, этот документ предусматривает определение задач территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.
Также он определяет принципы финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и лиц, выполняющих задачи сопротивления.
Законопроектом предлагается определить:
- состав, цели и задачи национального сопротивления;
- основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;
- порядок подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;
- организацию системы управления национальным сопротивлением;
- порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления;
- полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов, органов местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;
- порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;
- финансирование и материально-техническое обеспечение национального сопротивления;
- социальную и правовую защиту лиц, участвующих в национальном сопротивлении;
- ответственность за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов по вопросам национального сопротивления.
Кроме того, Владимир Зеленский предлагает увеличить численность ВСУ.
Напомним, в 2021 году на заседании комитета Рады по вопросам национальной безопасности представили законопроект о территориальной обороне Украины и о добровольческиих сила обороны.