Зеленский предлагает увеличить численность ВСУ

Отметим, законопроект о национальном сопротивлении тоже был подан в Верховную раду сегодня.

Сообщается, что президент подал законопроект №5558 о внесении изменения в ст. 1 закона "О численности Вооруженных сил Украины". Уточняется, что речь идет об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона об основах национального сопротивления. Документ определен как неотложный, но самого текста пока нет.

Напомним, в апреле на фоне стягивания российских войск к границам Украины и последующего заявления об отводе Зеленский заявлял, что украинская армия всегда начеку по поводу возможной вооруженной агрессии со стороны России.

Подробнее о той ситуации и вариантах для Киева читайте в материале РБК-Украина "Круговая оборона: как и где Россия может атаковать Украину".

Отметим, ранее в парламенте уже представили законопроект о территориальной обороне и о добровольческих силах обороны. Предполагается, что территориальная оборона охватит все слои населения. Рада может принять закон за основу до конца этой сессии парламента, которая завершается 16 июля.