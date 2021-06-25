Рада розгляне закон президента про тероборону України на позачерговому засіданні у вівторок

Верховна рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про територіальну оборону України наступного пленарного тижня. Розгляд має відбутися у вівторок, 29 червня, на позачерговому засіданні.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"У вівторок будуть важливі оборонні законопроекти. Зокрема, законопроект президента про національний спротив. Він також схвалений профільним комітетом. І інший законопроект оборонного комітету про оборонну інфраструктуру", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, скільки знадобиться на створення територіальної оборони України. Глава комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич зазначив, що у 2022 році на це піде майже 2,5 млрд гривень.

Комітет ВР з прав людини підтримав законопроект №5557 про національний спротив.

Крім того, Зеленський вніс у Раду закон, яким пропонує збільшити чисельність Збройних сил України.