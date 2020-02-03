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Рада рассмотрит вопрос сокращения числа нардепов на этой неделе

Новости » Политика     03.02.2020 - 11:25
Рада рассмотрит вопрос сокращения числа нардепов на этой неделе
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада может рассмотреть соответствующие изменения в Конституцию 

На этой пленарной неделе Верховная рада может рассмотреть изменения в Конституцию Украины. Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, планируется принять законопроект об изменениях в Конституцию о сокращении числа народных депутатов.

"На этой пленарной неделе у нас много законопроектов. В том числе и изменения в Конституцию Украины. Этот вопрос по закреплению пропорциональной избирательной системы и уменьшения количества народных депутатов. Я думаю, что большинство народных депутатов поддержала эти инициативы, которые были определены президентом как неотложные", - заявил Разумков.

Напомним, в декабре Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал заключение о признании конституционным сокращения количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300.

Как писало РБК-Украина, законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским в парламент 29 августа. Законопроектом предлагается сократить число нардепов до 300 человек.

В сентябре Верховная рада направила проект в КСУ с просьбой дать заключение о его конституционности.

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