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Рада розгляне питання скорочення числа нардепів на цьому тижні

Новини » Політика     03.02.2020 - 11:25
Рада розгляне питання скорочення числа нардепів на цьому тижні
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада може розглянути відповідні зміни до Конституції

На цьому пленарному тижні Верховна рада може розглянути зміни до Конституції України. Про це заявив глава Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, планується прийняти законопроект про зміни до Конституції про скорочення числа народних депутатів.

"На цьому пленарному тижні у нас багато законопроектів. В тому числі і зміни до Конституції України. Це питання щодо закріплення пропорційної виборчої системи і зменшення кількості народних депутатів. Я думаю, що більшість народних депутатів підтримала ці ініціативи, які були визначені президентом як невідкладні", - заявив Разумков.

Нагадаємо, в грудні Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок про визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.

Як писало РБК-Україна, законопроект №1017 про зменшення конституційного складу парламенту і закріплення пропорційної виборчої системи було внесено президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня. Законопроектом пропонується скоротити число нардепів до 300 осіб.

У вересні Верховна рада направила проект в КСУ з проханням дати висновок про його конституційність.

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