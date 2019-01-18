Парубий закрыл последнее заседание 9-й сессии Рады

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Новая десятая сессия парламента откроется 5 февраля

Верховная рада Украины в пятницу, 18 января 2019 года, провела последнее пленарное заседание девятой сессии парламента. Спикер ВР Андрей Парубий объявил о закрытии девятой сессии парламента 25 января, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента отметил, что на следующей неделе нардепы будут работать с избирателями.

"Согласно утвержденному нами календарному плану проведения девятой сессии восьмого созыва, 18 января предусмотрено завершение пленарной работы на 9-й сессии ВРУ. Но напомню, что на следующей неделе народные депутаты работают с избирателями, а очередная сессия Верховной рады начнет свою работу во вторник, 5 февраля 2019 года, в 10:00. Уважаемые народные депутаты, девятая сессия Верховной рады восьмого созыва завершит свою работу 25 января 2019 года, а наше пленарное заседание объявляю закрытым", - заявил Парубий.

После закрытия заседания в зале прозвучал государственный гимн.

Отметим, открытие новой, десятой, сессии парламента состоится 5 февраля.

Напомним, ранее глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что для украинского парламента 2018 год был сложным в связи с множеством вызовов и прогнозов о проведении досрочных выборов. По его словам, в этом году распространялись прогнозы о роспуске парламента и досрочных выборах.

РБК-Украина также писало, что комитеты Верховной рады в течение девятой сессии восьмого созыва рассмотрели 364 законопроекта. Из рассмотренных законов Рада приняла 71 проект закона, то есть 20%. При этом 210 рассмотренных в комитетах проектов, или 58%, отклонили и сняли с рассмотрения.

Добавим также, в четверг глава ВР заявил, что в январе 2019 года Верховная рада приняла ряд исторических законов. "Мы не просто работали в январскую неделю. Мы приняли исторические законы", - сообщил Парубий.

По его словам, одним из них является закон о закупке услуг оборонного назначения. Также глава ВР отметил принятие закона об изменении подчиненности религиозными общинами.