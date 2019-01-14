В Раде рассказали, сколько законов рассмотрели комитеты в течение девятой сессии

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Рада приняла 20% законов из рассмотренных комитетами проектов

Комитеты Верховной рады в течение девятой сессии восьмого созыва рассмотрели 364 законопроекта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Из рассмотренных законов Рада приняла 71 проект закона, то есть 20%.

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"27 комитетов Верховной рады по состоянию на 10 января 2019 года рассмотрели 364 проекта законов, за прохождение которых они ответственны. Из них 71 законопроект, или 20%, был принят Верховной радой в целом, 20 (6%) - в первом или втором чтениях, еще 63 проекта законов (17%) отправлены на доработку или учтены в других законопроектах", - говорится в сообщении.

При этом 210 рассмотренных в комитетах проектов, или 58%, отклонили и сняли с рассмотрения.

Так, больше всего законопроектов за указанный период рассмотрел комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности - 34.

"Большинство из них (22) были отклонены Верховной радой и сняты с рассмотрения, 6 - приняты в целом, по три приняты в первом или втором чтениях и отправлены на доработку или учтены в других законопроектах", - сообщили в парламенте.

При этом наименьшее количество законопроектов рассмотрели: комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции - 4, три из которых были отклонены и еще один отправлен на доработку; комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений - 5, четыре из которых Верховная рада отклонила и один - был принят в первом или втором чтении.

Кроме того, Рада не приняла ни один законопроект, рассмотренный: комитетом по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления (всего рассмотрел 10 законопроектов), комитетом по вопросам предотвращения и противодействия коррупции (всего 4), комитетом по вопросам финансовой политики и банковской деятельности (7).

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о саботаже нардепами евроинтеграционных законов.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер ВР Андрей Парубий сообщил, что за год работы Верховной рады народные депутаты успели принять 158 законов.