Парубий назвал 2018 год сложным для Верховной рады

Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

В то же время, спикер ВР считает 2018 - историческим для страны

Для украинского парламента 2018 год был сложным в связи с множеством вызовов и прогнозов о проведении досрочных выборов. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале "Рада", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в этом году распространялись прогнозы о роспуске парламента и досрочных выборах.

"Этот год был, как и все предыдущие, конечно, сложным. Много кто говорил, что досрочные выборы вот-вот будут. А особенно осенью, накануне выборов, что Рада не сможет работать. Приходилось прилагать неимоверные усилия для того, чтобы сделать этот год не просто продуктивным. Мы принимали исторические решения, поэтому и этот год был тоже историческим", - заявил Парубий

Парубий подчеркнул, что в 2018 году перед Верховной радой было много вызовов.

"100 лет назад была провозглашена украинская государственность. Перед Украиной стояли те же вызовы, как сегодня: внешняя агрессия и так же это был тот самый враг, что и сегодня. Тот же российский империализм, который не представляет расцвета без Украины... Этот год одновременно был и вызовом, это одновременно была и ответственность, чтобы не повторилось всех тех действий, которые, к сожалению, привели к нашему поражению 100 лет назад...", - добавил он.

Напомним, Верховная рада Украины в 2018 году не успела принять Избирательный кодекс, закон о языке и переименовать Днепропетровскую область.

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