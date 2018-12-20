Рада утвердила календарный план проведения 10-й сессии парламента

Решение поддержали 239 парламентариев
Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9419 "О календарном плане проведения десятой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва", передает корреспондент РБК-Украина.
Проект поддержали 239 парламентариев.
Отметим, в документ с голоса была внесена правка спикером Рады Андреем Парубием.
"У меня есть предложение, чтобы мы согласительный (совет, - ред.) провели 15 января. Чтобы 14 января, когда будет старый Новый год мы у нас все-таки не было согласительного. То есть, январская неделя остается. Только согласительный не 14, а 15 утром, а потом - сессионный день... 14 января будет трудно собрать кого-то", - отметил глава парламента.
Отметим, что последнее пленарное заседание девятой сессии Рады запланировано на завтра, 21 декабря.
Напомним, Верховная рада Украины во время заседания сегодня, 20 декабря, поддержала за основу в первом чтении законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".
РБК-Украина сообщало, что Рада обязала УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь.