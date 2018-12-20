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Рада утвердила календарный план проведения 10-й сессии парламента

Новости » Политика    20.12.2018 - 17:33
Рада утвердила календарный план проведения 10-й сессии парламента
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение поддержали 239 парламентариев

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №9419 "О календарном плане проведения десятой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва", передает корреспондент РБК-Украина.

Проект поддержали 239 парламентариев.

Отметим, в документ с голоса была внесена правка спикером Рады Андреем Парубием.

"У меня есть предложение, чтобы мы согласительный (совет, - ред.) провели 15 января. Чтобы 14 января, когда будет старый Новый год мы у нас все-таки не было согласительного. То есть, январская неделя остается. Только согласительный не 14, а 15 утром, а потом - сессионный день... 14 января будет трудно собрать кого-то", - отметил глава парламента.

Отметим, что последнее пленарное заседание девятой сессии Рады запланировано на завтра, 21 декабря.

Напомним, Верховная рада Украины во время заседания сегодня, 20 декабря, поддержала за основу в первом чтении законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".

РБК-Украина сообщало, что Рада обязала УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь.

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Новости Украины Верховная РадаАндрей Парубий
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