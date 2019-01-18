Парубій закрив останнє засідання 9-ї сесії Ради

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нова десята сесія парламенту відкриється 5 лютого

Верховна рада України у п'ятницю, 18 січня 2019 року, провела останнє пленарне засідання дев'ятої сесії парламенту. Спікер ВР Андрій Парубій оголосив про закриття дев'ятої сесії парламенту 25 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава парламенту зазначив, що наступного тижня нардепи працюватимуть з виборцями.

"Відповідно до затвердженого нами календарного плану проведення дев'ятої сесії восьмого скликання, 18 січня передбачено завершення пленарної роботи на 9-й сесії ВРУ. Але нагадаю, що наступного тижня народні депутати працюють із виборцями, а чергова сесія Верховної ради розпочне свою роботу у вівторок, 5 лютого 2019 року, о 10:00. Шановні народні депутати, дев'ята сесія Верховної ради восьмого скликання завершить свою роботу 25 січня 2019 року, а наше пленарне засідання оголошую закритим", - заявив Парубій.

Після закриття засідання у залі прозвучав державний гімн.

Відзначимо, відкриття нової, десятої, сесії парламенту відбудеться 5 лютого.

Нагадаємо, раніше глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що для українського парламенту 2018 рік був складним у зв'язку з великою кількістю викликів і прогнозів про проведення дострокових виборів. За його словами, в цьому році поширювалися прогнози про розпуск парламенту і дострокові вибори.

РБК-Україна також писало, що комітети Верховної ради протягом дев'ятої сесії восьмого скликання розглянули 364 законопроекти. З розглянутих законів Рада прийняла 71 проект закону, тобто 20%. При цьому 210 розглянутих у комітетах проектів, або 58%, відхилили і зняли з розгляду.

Додамо також, в четвер глава ВР заявив, що в січні 2019 року Верховна рада прийняла ряд історичних законів. "Ми не просто працювали у січневий тиждень. Ми прийняли історичні закони", - повідомив Парубій.

За його словами, одним з них є закон про закупівлю послуг оборонного призначення. Також глава ВР відзначив прийняття закону про зміну підпорядкованості релігійними громадами.