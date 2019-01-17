Парубий назвал исторические законы января 2019 года

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Историческим является закон о переходе церковных общин

В январе 2019 года Верховная рада приняла ряд исторических законов. Об этом во время брифинга сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Эта сессия она без сомнения является исторической сессией, как и каждая из заключительных сессий. Хочу вам напомнить тем всем, кто говорил, что Рада не будет работать в январе. Украинский парламент еще раз продемонстрировал свою ответственность. Мы не просто работали в январскую неделю. Мы приняли исторические законы", - сообщил Парубий.

По его словам, одним из них является закон о закупке услуг оборонного назначения.

"Это закон № 9122. Это один из веховіх законов, который позволяет Украине и сегодня получить огромную финансовую поддержку для вооружения. Это без сомнения тоже один из ключевых законов этой сессии", - добавил он.

Также председатель ВР отметил принятие закона об изменении подчиненности религиозными общинами.

"Этот законопроект был направлен на объединение украинцев. Я очень горд, что он стал законом. Я хочу напомнить, что когда провозглашалось создание украинской поместной автокефальной церкви, много московских агитаторов говорили, что это приведет к конфликтам. А на самом деле это они и пытаются создавать конфликты там, где общины единодушно принимают решение о переходе в ПЦУ. Я приводил пример, когда с помощью те тушек, используя старые средства, еще средства периода Януковича, захватывали главу общины и пытались захватить церковь. Поэтому для меня было крайне важно, чтобы обеспечить право и свободу общин принимать самостоятельные решения, чтобы никакие те тушки и никакие боевики не могли помешать волеизъявлению общин", - добавил он.

Напомним, 17 января 2019 года Верховная рада приняла закон о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица.

Отметим, 17 января Верховная рада приняла закон, который позволяет госзаказчикам государственного оборонного заказа непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту.