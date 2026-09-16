Рада провалила законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості

За його словами, законопроєкт отримав 225 голосів за необхідних 226.

Документ передбачає штрафи від 680 до 3400 гривень за перевищення швидкості, а за повторні порушення - до 17 000 гривень.

Не набрав голосів і альтернативний законопроєкт №15348-1 - його підтримали 198 нардепів. Він, зокрема, передбачає скасування "порога безкарності" у 20 км/год.

Реакція РНБО

Секретар РНБО Ігор Клименко вже відреагував на результати голосування Верховної Ради за законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості.

За його словами, прикро, що безпека на дорогах досі не на часі.

"Але ми не зупиняємося.За завданням президента разом із відповідними органами та громадськістю продовжимо працювати над рішеннями, від яких безпосередньо залежать життя і здоров’я людей", - зазначив Клименко.