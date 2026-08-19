Штрафи та вилучення прав: нові покарання для "гонщиків" готують до розгляду в Раді

В Україні планують посилити покарання для систематичних порушників правил дорожнього руху. Законопроєкт № 15348 вже готують до першого читання у Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексія Білошицького в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Покарання для порушників ПДР посилять

Новий законопроєкт передбачає різні рівні відповідальності залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість.

За словами Білошицького, правоохоронці розраховують на швидке проходження документом голосування у Раді.

Законопроєкт має запровадити градацію відповідальності за перевищення швидкості.

"Він саме покликаний градуювати відповідальність, коли кожне наступне порушення - на 20, 40, 60, 80 кілометрів - має свій відповідний рівень відповідальності", - каже Білошицький.

Також він назвав цей законопроєкт першим кроком до більш суворої відповідальності для систематичних правопорушників.

Як покарають "рецидивістів"

Як каже Білошицький, під час розслідування деяких ДТП правоохоронці стикаються з випадками "рецидиву". Винуватці вже мали десятки попередніх порушень, проте знову "забули" про правила.

"І тут ми маємо говорити про те, що в обов'язковому порядку для систематичних порушників не діє стандартна відповідальність, має бути вона інша", - каже він.

Правоохоронець навів приклад інших країн, де широко застосовується система штрафних балів. А за їх накопичення - суворіші санкції.

Серед можливих заходів Білошицький назвав також тимчасове зупинення права керування або його позбавлення.