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Штрафи та вилучення прав: нові покарання для "гонщиків" готують до розгляду в Раді

21:05 19.08.2026 Ср
2 хв
Пропонується посилити відповідальність за перевищення швидкості
aimg Олена Бджола
Штрафи та вилучення прав: нові покарання для "гонщиків" готують до розгляду в Раді Фото: начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
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В Україні планують посилити покарання для систематичних порушників правил дорожнього руху. Законопроєкт № 15348 вже готують до першого читання у Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексія Білошицького в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Покарання для порушників ПДР посилять

Новий законопроєкт передбачає різні рівні відповідальності залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість.

За словами Білошицького, правоохоронці розраховують на швидке проходження документом голосування у Раді.

Законопроєкт має запровадити градацію відповідальності за перевищення швидкості.

"Він саме покликаний градуювати відповідальність, коли кожне наступне порушення - на 20, 40, 60, 80 кілометрів - має свій відповідний рівень відповідальності", - каже Білошицький.

Також він назвав цей законопроєкт першим кроком до більш суворої відповідальності для систематичних правопорушників.

Як покарають "рецидивістів"

Як каже Білошицький, під час розслідування деяких ДТП правоохоронці стикаються з випадками "рецидиву". Винуватці вже мали десятки попередніх порушень, проте знову "забули" про правила.

"І тут ми маємо говорити про те, що в обов'язковому порядку для систематичних порушників не діє стандартна відповідальність, має бути вона інша", - каже він.

Правоохоронець навів приклад інших країн, де широко застосовується система штрафних балів. А за їх накопичення - суворіші санкції.

Серед можливих заходів Білошицький назвав також тимчасове зупинення права керування або його позбавлення.

Раніше РБК-Україна писало, що 23-річному водію Volkswagen Golf, який вранці влетів у зупинку громадського транспорту у Києві, оголосили про підозру. Через його дії загинули дві жінки.

Також очільник патрульної поліції наголосив, що ця трагедія знову порушує питання адекватності покарання за небезпечне водіння, яке є однією з основних причин ДТП із потерпілими та загиблими.

Крім того, в Україні посилять відповідальність за систематичні порушення ПДР, повернуться патрулі "Фантом" і не тільки.

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