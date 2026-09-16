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Рада провалила законопроект о новых штрафах за превышение скорости

11:19 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: Рада провалила законопроект о новых штрафах за превышение скорости (facebook.com/kyivpatrol)

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект №15348, предусматривающий значительное увеличение штрафов для водителей за превышение скорости.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект получил 225 голосов за необходимые 226.

Документ предусматривает штрафы от 680 до 3400 гривен за превышение скорости, а за повторные нарушения - до 17 000 гривен.

Не набрал голосов и альтернативный законопроект №15348-1 - его поддержали 198 нардепов. Он, в частности, предусматривает отмену "порога безнаказанности" в 20 км/ч.

Реакция СНБО

Секретарь СНБО Игорь Клименко уже отреагировал на результаты голосования Верховной Рады за законопроект о новых штрафах за превышение скорости.

По его словам, досадно, что безопасность на дорогах до сих пор не ко времени.

"Но мы не останавливаемся. По заданию президента вместе с соответствующими органами и общественностью продолжим работать над решениями, от которых напрямую зависят жизнь и здоровье людей", - отметил Клименко.

Новые штрафы для водителей

Напомним, в Украине планируют усилить ответственность за систематические нарушения ПДД. Законопроект предусматривает градацию наказания в зависимости от превышения скорости, а для водителей-рецидивистов могут ввести более строгие санкции, в частности, временная остановка или лишение права управления.

К тому же в Украине планируют ужесточить наказание за превышение скорости. В зависимости от масштаба нарушения штрафы составят от 680 гривен до 17 тысяч гривен:

  • свыше 20 км/ч - 680 гривен;
  • свыше 40 км/ч - 2040 гривен;
  • свыше 60 км/ч - 2720 гривен;
  • свыше 80 км/ч - 3400 гривен;
  • пять и более нарушений в течение года - 17 000 гривен.

Однако законопроект до сих пор не принят Верховной Радой.

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