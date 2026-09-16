Рада провалила законопроект о новых штрафах за превышение скорости

По его словам, законопроект получил 225 голосов за необходимые 226.

Документ предусматривает штрафы от 680 до 3400 гривен за превышение скорости, а за повторные нарушения - до 17 000 гривен.

Не набрал голосов и альтернативный законопроект №15348-1 - его поддержали 198 нардепов. Он, в частности, предусматривает отмену "порога безнаказанности" в 20 км/ч.

Реакция СНБО

Секретарь СНБО Игорь Клименко уже отреагировал на результаты голосования Верховной Рады за законопроект о новых штрафах за превышение скорости.

По его словам, досадно, что безопасность на дорогах до сих пор не ко времени.

"Но мы не останавливаемся. По заданию президента вместе с соответствующими органами и общественностью продолжим работать над решениями, от которых напрямую зависят жизнь и здоровье людей", - отметил Клименко.