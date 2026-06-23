Штрафи за перевищення швидкості зростуть до 17 тисяч гривень: нардеп назвала суми

Фото ілюстративне: в Україні хочуть різко підвищити штрафи за перевищення швидкості (freepik)

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У Верховній Раді готують законопроєкт про суттєве збільшення штрафів за перевищення швидкості на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народну депутатку від партії "Слуга народу" Ольгу Василевську-Смаглюк у Telegram.