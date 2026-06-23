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Штрафи за перевищення швидкості зростуть до 17 тисяч гривень: нардеп назвала суми

13:47 23.06.2026 Вт
2 хв
Розмір штрафу буде залежати від швидкості
aimg Ірина Глухова
Штрафи за перевищення швидкості зростуть до 17 тисяч гривень: нардеп назвала суми Фото ілюстративне: в Україні хочуть різко підвищити штрафи за перевищення швидкості (freepik)
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У Верховній Раді готують законопроєкт про суттєве збільшення штрафів за перевищення швидкості на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народну депутатку від партії "Слуга народу" Ольгу Василевську-Смаглюк у Telegram.

"У Верховній Раді готують збільшення штрафів за перевищення швидкості", - написала депутатка.

За її словами, відповідний законопроєкт розроблений спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.

Документ має назву "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах".

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Які штрафи діють зараз

Наразі в Україні передбачені такі штрафи за перевищення швидкості:

  • понад 20 км/год - 340 гривень;
  • понад 50 км/год - 1700 гривень.

Які штрафи пропонують запровадити

Законопроєкт передбачає такі розміри штрафів:

  • понад 20 км/год - 680 гривень;
  • понад 40 км/год - 2040 гривень;
  • понад 60 км/год - 2720 гривень;
  • понад 80 км/год - 3400 гривень;
  • п'ять і більше порушень протягом року - 17 000 гривень.

Наразі законопроєкт ще не ухвалений Верховною Радою.

Штрафи для водіїв

Нагадаємо, вже в цьому році в Україні планують впровадити систему штрафних балів для водіїв. За певну кількість порушень людей будуть позбавляти водійських прав.

Також стало відомо, що на автомобільних дорогах України запрацювали ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху (ПДР).

Крім того, ми пояснювали, як водіям перевірити й швидко сплатити штраф за порушення Правил дорожнього руху (ПДР).

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