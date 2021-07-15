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Рада провалила закон о е-системе разрешений на выбросы

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Украина, Четверг 15 июля 2021 17:41
Рада провалила закон о е-системе разрешений на выбросы Фото: ВР окончательно провалила закон о е-системе разрешений на выбросы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада провалила создание электронной системы выдачи разрешений на выбросы. Парламент не смог с третьей попытки принять за основу соответствующий законопроект №4167.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали только 194 парламентария. Поскольку документ уже дважды отправляли на повторное первое чтение в комитет, из-за отсутствия поддержки за основу его отклонили.

Закон предлагал ввести интегрированное разрешение, прописать требования к мониторингу выбросов и других видов деятельности.

Порядок ведения реестра интегрированных разрешений должен был утверждать Кабинет министров.

Ожидалось, что размер платы за получение интегрированного разрешения составит 15 минимальных заработных плат. Прогнозируемое количество субъектов хозяйствования, которые будут получать такое разрешение, составляет около 3500.

Напомним, комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики рассмотрел доработанный законопроект №4167 на предмет соответствия требованиям антикоррупционного законодательства. Отмечалось, что он не содержит рисков коррупции.

Как писало РБК-Украина, в конце мая нардепы не смогли создать электронную систему выдачи разрешений на выбросы. Парламент во второй раз отправил на повторное первое чтение законопроект №4167.

А в середине февраля ВР впервые отправила на повторное первое чтение законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения".

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