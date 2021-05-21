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Е-система разрешений на выбросы: Рада во второй раз отправила закон на доработку

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Украина, Пятница 21 мая 2021 12:17
Е-система разрешений на выбросы: Рада во второй раз отправила закон на доработку Фото: Рада во второй раз отправила на доработку закон о е-системе разрешений на выбросы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине не смогли создать электронную систему выдачи разрешений на выбросы. Парламент во второй раз отправил на повторное первое чтение законопроект №4167.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За основу документ поддержали лишь 213 парламентариев при 226 необходимых. Его направление на доработку одобрили 242 нардепа.

Документ дает определение терминам "выброс", "загрязнение", "интегрированное разрешение". Прописаны требования к мониторингу выбросов и других видов деятельности.

Планировалось, что порядок ведения реестра интегрированных разрешений будет утверждать Кабинет министров. При этом финансово-экономическое обоснование создания такого реестра хотели подготовить при разработке соответствующего проекта акта правительства.

Предусматривалось, что размер платы за получение интегрированного разрешения, составляет 15 минимальных заработных плат. Прогнозируемое количество субъектов хозяйствования, на которых будет распространяться эта норма, составляет около 3500.

Средства за выдачу интегрированного разрешения предлагалось зачислять в специальный, а не в общий фонд государственного бюджета Украины.

Напомним, профильный комитет рекомендовал ВР одобрить этот документ за основу. Однако в Совете национальной безопасности и обороны подчеркивали, что этот проект в предлагаемой редакции представляет угрозу для экономической безопасности Украины и несет значительные негативные социальные и экономические последствия.

Свои замечания к доработанному закону высказали и общественные организации.

Как писало РБК-Украина, в начале марта экологический комитет утвердил доработанную редакцию законопроекта об электронной системе выдачи разрешений на выбросы.

Так, в середине февраля Верховная рада отправила на повторное первое чтение законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения".

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