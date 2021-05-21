Е-система разрешений на выбросы: Рада во второй раз отправила закон на доработку

Фото: Рада во второй раз отправила на доработку закон о е-системе разрешений на выбросы (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине не смогли создать электронную систему выдачи разрешений на выбросы. Парламент во второй раз отправил на повторное первое чтение законопроект №4167.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За основу документ поддержали лишь 213 парламентариев при 226 необходимых. Его направление на доработку одобрили 242 нардепа. Документ дает определение терминам "выброс", "загрязнение", "интегрированное разрешение". Прописаны требования к мониторингу выбросов и других видов деятельности. Планировалось, что порядок ведения реестра интегрированных разрешений будет утверждать Кабинет министров. При этом финансово-экономическое обоснование создания такого реестра хотели подготовить при разработке соответствующего проекта акта правительства. Предусматривалось, что размер платы за получение интегрированного разрешения, составляет 15 минимальных заработных плат. Прогнозируемое количество субъектов хозяйствования, на которых будет распространяться эта норма, составляет около 3500. Средства за выдачу интегрированного разрешения предлагалось зачислять в специальный, а не в общий фонд государственного бюджета Украины.