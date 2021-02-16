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Рада направила на доработку закон о е-системе выдачи разрешений на выбросы

Новина українською → Украина, Вторник 16 февраля 2021 12:56
Рада направила на доработку закон о е-системе выдачи разрешений на выбросы Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине пока не появится электронная система выдачи разрешений на промышленные выбросы. Верховная рада отправила на повторное первое чтение законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За это проголосовали 277 парламентариев.

Этот документ предусматривает введение интегрированного разрешения на выбросы загрязняющих веществ для предприятий, которые являются загрязнителями окружающей среды.

Также планируется и создать электронную систему выдачи интегрированных разрешений. Она призвана уменьшить нагрузку на субъектов хозяйствования.

Напомним, ранее комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал ВР принять законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" за основу.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября в Украине предприятия обязали готовить ежегодные отчеты о выбросах парниковых газов. Подготовка отчетов начнется с 2021 года.

Так, в докладе ООН указано, что в 2020 году в мире концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня, а изменения климата не прекратились даже с началом глобальной пандемии коронавируса.

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