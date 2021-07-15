Рада провалила закон про е-систему дозволів на викиди

Верховна рада провалила створення електронної системи видачі дозволів на викиди. Парламент не зміг з третьої спроби ухвалити за основу відповідний законопроект №4167.

"За" проголосували лише 194 парламентарі. Оскільки документ уже двічі відправляли на повторне перше читання до комітету, через відсутність підтримки за основу його відхилили.

Закон пропонував запровадити інтегрований дозвіл, прописати вимоги до моніторингу викидів і інших видів діяльності.

Порядок ведення реєстру інтегрованих довкільних дозволів мав затверджувати Кабінет міністрів.

Очікувалося, що розмір плати за отримання інтегрованого довкільного дозволу становитиме 15 мінімальних заробітних плат. Прогнозована кількість суб’єктів господарювання, які будуть отримувати такий дозвіл, становить близько 3500.