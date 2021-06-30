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Е-система разрешений на выбросы: доработанный закон не содержит рисков коррупции

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Украина, Среда 30 июня 2021 17:19
Е-система разрешений на выбросы: доработанный закон не содержит рисков коррупции Фото: комитет Рады заявил, что доработанный закон о е-системе разрешений на выбросы не содержит рисков коррупции (iportal.rada.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики рассмотрел доработанный законопроект №4167 на соответствие требованиям антикоррупционного законодательства. Закон предусматривает введение электронной системы разрешений на выбросы.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Глава комитета Анастасия Радина отметила, что в доработанной редакции проекта частично устранены коррупциогенные факторы, на которые обращал внимание комитет. Однако остается вопрос об отсутствии четких оснований, критериев и порядка принятия разрешительным органом решения о предоставлении отступления от экологических норм или отказа в его предоставлении.

"Комитет принял решение признать законопроект соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства с замечаниями", - указано в сообщении.

Напомним, в конце мая в Украине не смогли создать электронную систему выдачи разрешений на выбросы. Парламент во второй раз отправил на повторное первое чтение законопроект №4167.

Ранее профильный комитет рекомендовал ВР принять этот документ за основу. Однако в Совете национальной безопасности и обороны подчеркивали, что этот проект в предлагаемой редакции представляет угрозу для экономической безопасности Украины.

Так, в начале марта экологический комитет утвердил доработанную редакцию законопроекта о е-системе выдачи разрешений на выбросы.

В середине февраля ВР отправила на повторное первое чтение законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения".

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