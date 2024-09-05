Рада проголосувала за призначення нового голову Мінкульту: що про нього відомо

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада проголосувала за призначення Миколи Точицького на посаду міністра культури й стратегічних комунікацій. Рішення підтримали 252 народних депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Залізняка.
Фото: результати голосування (t.me/yzheleznyak)
Народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Навчався в:
З 1993 по 1995-й був аташе, а також третім секретарем Управління контролю над озброєннями та роззброєння Міністерства закордонних справ (МЗС) України, а з 1995 по 1998-й - третім та другим секретарем посольства України в Королівстві Бельгія.
З 1998 по 2016 також обіймав посади:
З 2017 по 2021-й Точицький був надзвичайним та повноважним послом України у Люксембургу, а з 15 квітня 2024-го обіймав посаду заступника голови Офісу президента.
Вчора, 4 вересня, під час голосувань український парламент підтримав рішення щодо звільнень:
Рішення щодо відставки Ірини Верещук, а також Віталія Коваля поки що були провалені. Зокрема на звільнення очікує й чинний голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба.
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