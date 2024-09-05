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Рада проголосувала за призначення нового голову Мінкульту: що про нього відомо

Фото: Микола Точицький (facebook.com/mykola.tochytskyi)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада проголосувала за призначення Миколи Точицького на посаду міністра культури й стратегічних комунікацій. Рішення підтримали 252 народних депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Залізняка.

Фото: результати голосування (t.me/yzheleznyak)

Що відомо про Точицького

Народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Навчався в: 

  • Київському державному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка на перекладача французької та англійської мов; 
  • Інституті міжнародних відносин Київського державного університету ім. Шевченка на юриста-міжнародника; 
  • Женевському центрі політики безпеки. 

З 1993 по 1995-й був аташе, а також третім секретарем Управління контролю над озброєннями та роззброєння Міністерства закордонних справ (МЗС) України, а з 1995 по 1998-й - третім та другим секретарем посольства України в Королівстві Бельгія. 

З 1998 по 2016 також обіймав посади: 

  • першого секретаря відділу ядерного роззброєння та обмеження стратегічних озброєнь Управління контролю над озброєннями та науково-технічного співробітництва МЗС України;
  • першого секретаря відділу ОБСЄ та Ради Європи Управління європейської інтеграції МЗС України.
  • радника постійного представництва України при Раді Європи; 
  • першого заступника й директора Кабінету міністрів закордонних справ; 
  • начальника управління консульської служби МЗС України.
  • генерального консула України в Сан-Франциско; 
  • першого заступника й керівника Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Президента України;
  • постійного представника України при Раді Європи; 
  • надзвичайного посла України в Королівстві Бельгія; 
  • представника України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом. 

З 2017 по 2021-й Точицький був надзвичайним та повноважним послом України у Люксембургу, а з 15 квітня 2024-го обіймав посаду заступника голови Офісу президента.  

Кадрові перестановки у Кабінеті міністрів та Офісі президента 

Вчора, 4 вересня, під час голосувань український парламент підтримав рішення щодо звільнень: 

Рішення щодо відставки Ірини Верещук, а також Віталія Коваля поки що були провалені. Зокрема на звільнення очікує й чинний голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба.

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Міністерство культури