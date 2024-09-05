Рада проголосувала за призначення нового голову Мінкульту: що про нього відомо

Фото: результати голосування (t.me/yzheleznyak)

Що відомо про Точицького

Народився 22 вересня 1967 року у Вінницькій області. Навчався в:

Київському державному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка на перекладача французької та англійської мов;

Інституті міжнародних відносин Київського державного університету ім. Шевченка на юриста-міжнародника;

Женевському центрі політики безпеки.

З 1993 по 1995-й був аташе, а також третім секретарем Управління контролю над озброєннями та роззброєння Міністерства закордонних справ (МЗС) України, а з 1995 по 1998-й - третім та другим секретарем посольства України в Королівстві Бельгія.

З 1998 по 2016 також обіймав посади:

першого секретаря відділу ядерного роззброєння та обмеження стратегічних озброєнь Управління контролю над озброєннями та науково-технічного співробітництва МЗС України;

першого секретаря відділу ОБСЄ та Ради Європи Управління європейської інтеграції МЗС України.

радника постійного представництва України при Раді Європи;

першого заступника й директора Кабінету міністрів закордонних справ;

начальника управління консульської служби МЗС України.

генерального консула України в Сан-Франциско;

першого заступника й керівника Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Президента України;

постійного представника України при Раді Європи;

надзвичайного посла України в Королівстві Бельгія;

представника України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.

З 2017 по 2021-й Точицький був надзвичайним та повноважним послом України у Люксембургу, а з 15 квітня 2024-го обіймав посаду заступника голови Офісу президента.

Кадрові перестановки у Кабінеті міністрів та Офісі президента

Вчора, 4 вересня, під час голосувань український парламент підтримав рішення щодо звільнень:

Рішення щодо відставки Ірини Верещук, а також Віталія Коваля поки що були провалені. Зокрема на звільнення очікує й чинний голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба.