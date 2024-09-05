Рада проголосовала за назначение нового главы Минкульта: что о нем известно

Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада проголосовала за назначение Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций. Решение поддержали 252 народных депутата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Зализняка.
Фото: результаты голосования (t.me/yzheleznyak)
Родился 22 сентября 1967 года в Винницкой области. Учился в:
С 1993 по 1995-й был атташе, а также третьим секретарем Управления контроля над вооружениями и разоружения Министерства иностранных дел (МИД) Украины, а с 1995 по 1998-й - третьим и вторым секретарем посольства Украины в Королевстве Бельгия.
С 1998 по 2016 также занимал должности:
С 2017 по 2021-й Точицкий был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Люксембурге, а с 15 апреля 2024-го занимал должность заместителя главы Офиса президента.
Вчера, 4 сентября, во время голосований украинский парламент поддержал решение об увольнениях:
Решение об отставке Ирины Верещук, а также Виталия Коваля пока были провалены. В частности, увольнения ожидает и действующий глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба.
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