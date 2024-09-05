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Рада проголосовала за назначение нового главы Минкульта: что о нем известно

Фото: Николай Точицкий ()
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада проголосовала за назначение Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций. Решение поддержали 252 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Зализняка.

Фото: результаты голосования (t.me/yzheleznyak)

Что известно о Точицком

Родился 22 сентября 1967 года в Винницкой области. Учился в: 

  • Киевском государственном университете имени Тараса Григорьевича Шевченко на переводчика французского и английского языков; 
  • Институте международных отношений Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко на юриста-международника; 
  • Женевском центре политики безопасности. 

С 1993 по 1995-й был атташе, а также третьим секретарем Управления контроля над вооружениями и разоружения Министерства иностранных дел (МИД) Украины, а с 1995 по 1998-й - третьим и вторым секретарем посольства Украины в Королевстве Бельгия. 

С 1998 по 2016 также занимал должности: 

  • первого секретаря отдела ядерного разоружения и ограничения стратегических вооружений Управления контроля на вооружениями и научно-технического сотрудничества МИД Украины;
  • первого секретаря отдела ОБСЕ и Совета Европы Управления европейской интеграции МИД Украины.
  • советника постоянного представительства Украины при Совете Европы; 
  • первого заместителя и директора Кабинета министров иностранных дел; 
  • начальника управления консульской службы МИД Украины.
  • генерального консула Украины в Сан-Франциско; 
  • первого заместителя и руководителя Главной службы по вопросам международного сотрудничества Секретариата Президента Украины.
  • постоянного представителя Украины при Совете Европы; 
  • чрезвычайного посла Украины в Королевстве Бельгия; 
  • представителя Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству. 

С 2017 по 2021-й Точицкий был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Люксембурге, а с 15 апреля 2024-го занимал должность заместителя главы Офиса президента.  

Кадровые перестановки в Кабинете министров и Офисе президента 

Вчера, 4 сентября, во время голосований украинский парламент поддержал решение об увольнениях: 

Решение об отставке Ирины Верещук, а также Виталия Коваля пока были провалены. В частности, увольнения ожидает и действующий глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба.

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