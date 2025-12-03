ua en ru
Ср, 03 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Рада проголосувала за підвищення податків на прибутки банків

Україна, Середа 03 грудня 2025 16:59
UA EN RU
Рада проголосувала за підвищення податків на прибутки банків Ілюстративне фото: з наступного року банки заплатять 50% податку на прибуток (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Верховна Рада на засіданні 3 грудня ухвалила в цілому законопроєкт за №14097, який значно підвищує податок на прибуток банків. У 2026 році банки повинні будуть сплатити з отриманого прибутку 50%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис народного депутата Данила Гетьманцева.

Гетьманцев зазначив, що ключове положення у документі, який вносить зміни до Податкового кодексу України - це зміна оподаткування прибутку банків. З 2026 року банки платитимуть 50% податку на свій прибуток.

Проте є й інші пропозиції до закону, які було враховано під час розгляду законопроєкту. Що мається на увазі:

  • Е-акциз відтерміновано до 1 листопада 2026 року;
  • Банки більше не будуть податковими агентами, якщо фізичні особи збанкрутують;
  • Пільги на ПДВ продовжено у двох сферах: енергетика (до 01.01.2029) та ввезення військового обладнання, в тому числі БПЛА, тепловізорів, антидронових рушниць тощо (до 01.01.2027);
  • Скасування обов’язку нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов’язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ
  • З охоронної діяльності більше не сплачується єдиний податок;
  • Внесено зміни до Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Зазначимо, що ще в середині 2025 року почали активно обговорювати можливість посиленого оподаткування прибутків банків. Тоді планувалося, що нова норма - 50% на прибуток замість чинних 25% - може запрацювати у 2026 році та дасть бюджету близько 30 млрд гривень.

Проте Національний банк України виступив проти цієї ідеї через ризик підвищення видатків в першу чергу для державних банків. При цьому банківські доходи, за офіційними даними, не зростають: в НБУ заявили, що усі платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,1 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,9 млрд гривень).

Державний бюджет-2026: що відомо

Нагадаємо, що Верховна Рада 3 грудня також ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.

Доходи бюджету складуть 2,918 трлн гривень при витратах у 4,781 трлн гривень. Пріоритет - оборона та соціальна сфера. Дефіцит бюджету в другому читанні збільшили майже на 6 млрд гривень - до 1,9 трлн, що становить 18,5% ВВП. 100% доходів бюджету спрямують на оборону.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами над залученням фінансової підтримки. Він також наголосив, що не буде жодних внутрішніх підстав для нестабільності в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки Банки Верховна рада
Новини
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців