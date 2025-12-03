ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рада проголосовала за повышение налога на прибыль банков

Украина, Среда 03 декабря 2025 16:59
UA EN RU
Рада проголосовала за повышение налога на прибыль банков Иллюстративное фото: со следующего года банки заплатят 50% налога на прибыль (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Верховная Рада на заседании 3 декабря приняла в целом законопроект №14097, который значительно повышает налог на прибыль банков. В 2026 году банки должны будут уплатить с полученной прибыли 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Даниила Гетманцева.

Гетманцев отметил, что ключевое положение в документе, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины - это изменение налогообложения прибыли банков. С 2026 года банки будут платить 50% налога на свою прибыль.

Однако есть и другие предложения к закону, которые были учтены при рассмотрении законопроекта. Что имеется в виду:

  • Е-акциз отсрочен до 1 ноября 2026 года;
  • Банки больше не будут налоговыми агентами, если физические лица обанкротятся;
  • Льготы на НДС продлены в двух сферах: энергетика (до 01.01.2029) и ввоз военного оборудования, в том числе БПЛА, тепловизоров, антидронових ружей и т.д. (до 01.01.2027);
  • Отмена обязанности начислять компенсирующие НДС-обязательства по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с пп. 5 п. 32 подраздела 2 раздела ХХ НКУ
  • С охранной деятельности больше не уплачивается единый налог;
  • Внесены изменения в Закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".

Отметим, что еще в середине 2025 года начали активно обсуждать возможность усиленного налогообложения прибыли банков. Тогда планировалось, что новая норма - 50% на прибыль вместо действующих 25% - может заработать в 2026 году и даст бюджету около 30 млрд гривен.

Однако Национальный банк Украины выступил против этой идеи из-за риска повышения расходов в первую очередь для государственных банков. При этом банковские доходы, по официальным данным, не растут: в НБУ заявили, что все платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,1 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,9 млрд гривен).

Государственный бюджет-2026: что известно

Напомним, что Верховная Рада 3 декабря также приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 народных депутатов.

Доходы бюджета составят 2,918 трлн гривен при расходах в 4,781 трлн гривен. Приоритет - оборона и социальная сфера. Дефицит бюджета во втором чтении увеличили почти на 6 млрд гривен - до 1,9 трлн, что составляет 18,5% ВВП. 100% доходов бюджета направят на оборону.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с партнерами над привлечением финансовой поддержки. Он также подчеркнул, что не будет никаких внутренних оснований для нестабильности в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги Банки Верховная рада
Новости
Рада приняла госбюджет на 2026 год
Рада приняла госбюджет на 2026 год
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев