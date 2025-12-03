Рада проголосовала за повышение налога на прибыль банков

Верховная Рада на заседании 3 декабря приняла в целом законопроект №14097, который значительно повышает налог на прибыль банков. В 2026 году банки должны будут уплатить с полученной прибыли 50%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Даниила Гетманцева.

Однако есть и другие предложения к закону, которые были учтены при рассмотрении законопроекта. Что имеется в виду:

Гетманцев отметил, что ключевое положение в документе, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины - это изменение налогообложения прибыли банков. С 2026 года банки будут платить 50% налога на свою прибыль.

Отметим, что еще в середине 2025 года начали активно обсуждать возможность усиленного налогообложения прибыли банков. Тогда планировалось, что новая норма - 50% на прибыль вместо действующих 25% - может заработать в 2026 году и даст бюджету около 30 млрд гривен.

Однако Национальный банк Украины выступил против этой идеи из-за риска повышения расходов в первую очередь для государственных банков. При этом банковские доходы, по официальным данным, не растут: в НБУ заявили, что все платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,1 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,9 млрд гривен).

Государственный бюджет-2026: что известно

Напомним, что Верховная Рада 3 декабря также приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 народных депутатов.

Доходы бюджета составят 2,918 трлн гривен при расходах в 4,781 трлн гривен. Приоритет - оборона и социальная сфера. Дефицит бюджета во втором чтении увеличили почти на 6 млрд гривен - до 1,9 трлн, что составляет 18,5% ВВП. 100% доходов бюджета направят на оборону.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает с партнерами над привлечением финансовой поддержки. Он также подчеркнул, что не будет никаких внутренних оснований для нестабильности в стране.