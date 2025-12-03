Жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде: Зеленський заспокоїв союзників
Український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами над залученням фінансової підтримки. Він також наголосив, що не буде жодних внутрішніх підстав для нестабільності в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського в Telegram.
"Працюємо і з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде", - зазначив президент.
Він також подякував усім народним депутатам, які підтримали бюджет на наступний рік. Зеленський назвав це "важливим сигналом стійкості" України та стабільного фінансового забезпечення потреб у 2026 році.
"Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів", - підкреслив президент України.
Прийняття держбюджету на 2026 рік
Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Свої голоси "за" за прийняття документа у другому читанні та в цілому віддали 257 народних депутатів.
Бюджет зберіг головні пріоритети, визначені під час подання проєкту:
- доходи - 2 трлн 918 млрд гривень
- видатки - 4 трлн 781 млрд гривень
Зазначимо, проєкт держбюджету України на наступний рік був схвалений урядом та поданий до парламенту у вересні.
31 жовтня 2025 року Рада підтримала документ у першому читанні за основу. Після цього Кабінет міністрів доопрацював його з урахуванням рекомендацій профільного Комітету ВРУ.
За Бюджетним кодексом Верховна Рада повинна була ухвалити держбюджет у другому читанні до 20 листопада. Прийняття в цілому мало відбутись не пізніше 1 грудня 2025 року (конституційна вимога для набрання чинності з 1 січня).
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.