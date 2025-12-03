Жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде: Зеленський заспокоїв союзників

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами над залученням фінансової підтримки. Він також наголосив, що не буде жодних внутрішніх підстав для нестабільності в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського в Telegram.

"Працюємо і з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України. Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде", - зазначив президент. Він також подякував усім народним депутатам, які підтримали бюджет на наступний рік. Зеленський назвав це "важливим сигналом стійкості" України та стабільного фінансового забезпечення потреб у 2026 році. "Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів", - підкреслив президент України.

