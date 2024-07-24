Рада продовжила мобілізацію, а ЗСУ вдарили по поромі в порту "Кавказ": новини за 23 липня

Рада у 12 разів продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме як мінімум до 9 листопада цього року.

Рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 339 нардепів. При цьому віддали свої голоси за продовження загальної мобілізації 338 народних обранців.

Сили оборони суттєво пошкодили російську пором у порту "Кавказ", - Генштаб

Сили оборони України у вівторок, 23 липня, завдали істотних пошкоджень російському порому "Слов'янин" у порту "Кавказ" у Краснодарському краї, повідомили в Генштабі ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

Українські військові збили російський бойовий літак Су-25

Українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку.

Він у парі з іншим аналогічним повітряним судном намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Кабмін затвердив початок і кінець навчального року у школах: відомі дати

Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року у загальній середній школі.

Згідно з постановою уряду, навчальний рік у школах розпочнеться у понеділок, 2 вересня, а завершиться 30 червня 2025 року.

Україна отримає 3,9 млрд доларів безповоротної допомоги до бюджету від США

Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення гранту в 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку.

"Уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також програмам соціальної підтримки. Очікуємо на надходження цього гранту вже найближчим часом", - розповів прем'єр Денис Шмигаль.

Кулеба приїхав до Китаю та розкрив плани на візит

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 23 липня, приїхав до Китаю. Там він планує провести переговори зі своїм китайським колегою Ван І.

Кулеба зазначив, що це перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський: Україна наближається до можливості застосовувати власні ракети

Україна в майбутньому планує застосовувати власні ракети. Ракетна програма країни має гарну динаміку, розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Україна згодом має стати максимально самостійною у питанні оборони.