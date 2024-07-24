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Рада продлила мобилизацию, а ВСУ ударили по парому в порту "Кавказ": новости за 23 июля

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине. Тем временем украинские защитники ударили по российскому парому, который находился в порту "Кавказ".

Более детально о том, что произошло во вторник, 23 июля, - в материале РБК-Украина.

Рада в 12 раз продлила военное положение и мобилизацию в Украине

Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 9 ноября этого года.

Решение о продолжении действия военного положения поддержали 339 нардепов. При этом отдали свои голоса "за" продление всеобщей мобилизации 338 народных избранников.

Силы обороны существенно повредили российский паром в порту "Кавказ", - Генштаб

Силы обороны Украины во вторник, 23 июля, нанесли существенные повреждения российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае, сообщили в Генштабе ВСУ.

В Генштабе отметили, что оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

Украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25

Украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25 на Покровском направлении. 

Он в паре с другим аналогичным воздушным судном пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.

Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты

Кабинет министров определил начало и конец нового учебного года в общей средней школе.

Согласно постановлению правительства, учебный год в школах начнется в понедельник, 2 сентября, а завершится 30 июня 2025 года.

Украина получит 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи в бюджет от США

Кабинет министров принял решение о привлечении гранта в 3,9 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки. Средства поступят через структуры Всемирного банка.

"Правительство направит эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также программам социальной поддержки. Ожидаем поступления этого гранта уже в ближайшее время", - рассказал премьер Денис Шмыгаль. 

Кулеба приехал в Китай и раскрыл планы на визит

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 23 июля, приехал в Китай. Там он планирует провести переговоры со своим китайским коллегой Ван И.

Кулеба отметил, что это первый визит украинского высокопоставленного чиновника в Китай с начала полномасштабной войны России против Украины. 

Зеленский: Украина приближается к возможности применять собственные ракеты

Украина в будущем планирует применять собственные ракеты. Ракетная программа страны имеет хорошую динамику, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. 

По его словам, Украина со временем должна стать максимально самостоятельной в вопросе обороны.

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