Українські військові збили російський бойовий літак Су-25 та показали ефектне відео
Українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку. Він у парі з іншим аналогічним повітряним судном намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").
Як підкреслюють у повідомленні, воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25.
"Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак – на штурмовик Су-25. "Покровський трикутник" для російської авіації", зазначають в ОСУВ "Хортиця".
Українські захисники нищать авіацію РФ
Нагадаємо, напередодні на території Донецької області українські воїни-зенітники збили російський літак Су-25.
Також місяцем раніше ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області знищили бійці Нацгвардії.
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