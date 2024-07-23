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Українські військові збили російський бойовий літак Су-25 та показали ефектне відео

Донецька область , Вівторок 23 липня 2024 12:35
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Українські військові збили російський бойовий літак Су-25 та показали ефектне відео Фото: українські захисники у Донецькій області збили Су-25 (ілюстративне фото росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку. Він у парі з іншим аналогічним повітряним судном намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").

Як підкреслюють у повідомленні, воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25.

"Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак – на штурмовик Су-25. "Покровський трикутник" для російської авіації", зазначають в ОСУВ "Хортиця".

Українські захисники нищать авіацію РФ

Нагадаємо, напередодні на території Донецької області українські воїни-зенітники збили російський літак Су-25.

Також місяцем раніше ворожий штурмовий літак Су-25 у Донецькій області знищили бійці Нацгвардії.

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