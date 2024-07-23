Українські військові збили російський бойовий літак Су-25 та показали ефектне відео

Українські військові збили російський бойовий літак Су-25 на Покровському напрямку. Він у парі з іншим аналогічним повітряним судном намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" ( ОСУВ "Хортиця" ).

Як підкреслюють у повідомленні, воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25.

"Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак – на штурмовик Су-25. "Покровський трикутник" для російської авіації", зазначають в ОСУВ "Хортиця".