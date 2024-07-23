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Кулеба приїхав до Китаю та розкрив плани на візит

Вівторок 23 липня 2024 16:04
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Кулеба приїхав до Китаю та розкрив плани на візит Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 23 липня, приїхав до Китаю. Там він планує провести переговори з своїм китайським колегою Ван І.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського МЗС у Instagram.

"Попереду розлогі, докладні, предметні переговори з китайським колегою Ван І щодо шляхів до справедливого миру. Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями", - зазначив Кулеба.

За його словами, також заплановано обговорити двосторонні відносини між країнами.

Глава українського МЗС вважає, що Китаю варто переглянути відносини з Україною крізь призму стратегічних відносин з Європою, оскільки нещодавно Україна розпочала переговори щодо вступу до ЄС.

Кулеба також зазначив, що це перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної війни Росії проти України. Також це перший візит українського міністра закордонних справ до Китаю з 2012 року.

Що передувало

Нагадаємо, про плани Кулеби відвідати Китай з візитом 23-25 липня писало українське МЗС ще вчора, 22 липня.

У той же час, представник МЗС КНР Мао Нін вже назвала очікування від візиту українського чиновника. За її словами, очікується обговорення "консенсусу" між лідерами двох країн, якого було досягнуто під час їх переговорів, а також двосторонніх відносин.

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