Кулеба приїхав до Китаю та розкрив плани на візит

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 23 липня, приїхав до Китаю. Там він планує провести переговори з своїм китайським колегою Ван І.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського МЗС у Instagram .

"Попереду розлогі, докладні, предметні переговори з китайським колегою Ван І щодо шляхів до справедливого миру. Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями", - зазначив Кулеба.

За його словами, також заплановано обговорити двосторонні відносини між країнами.

Глава українського МЗС вважає, що Китаю варто переглянути відносини з Україною крізь призму стратегічних відносин з Європою, оскільки нещодавно Україна розпочала переговори щодо вступу до ЄС.

Кулеба також зазначив, що це перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної війни Росії проти України. Також це перший візит українського міністра закордонних справ до Китаю з 2012 року.