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Україна отримає 3,9 млрд доларів безповоротної допомоги в бюджет від США

Україна, Вівторок 23 липня 2024 13:32
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Україна отримає 3,9 млрд доларів безповоротної допомоги в бюджет від США Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву під час засідання уряду.

"Уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Очікуємо на надходження цього гранту вже найближчим часом", - сказав він.

Шмигаль також повідомив, що Україна виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility.

"Маємо позитивну оцінку від Єврокомісії. Мова йде про реформи в бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній сферах", - сказав прем'єр та додав, що Україна розраховує на наступний транш від ЄС в розмірі 4,1 млрд євро вже у вересні цього року.

Нагадаємо, Україна не отримувала цього року допомоги від США. У квітні Конгрес США схвалив пакет підтримки Києва на 61 млрд доларів, більша частина з яких піде на військову допомогу, а частина на бюджетну підтримку.

З початку року Україна отримала 14 млрд доларів бюджетної підтримки з боку ЄС, МВФ та країн Заходу. Київ розраховує, що за рік допомога становитиме 38 млрд доларів. Наступного року допомога скоротиться, але Україна може отримати кредит на 50 млрд доларів під заморожені російські активи.

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