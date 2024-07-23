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Зеленський: Україна наближається до можливості застосовувати власні ракети

Київ, Вівторок 23 липня 2024 20:56
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Зеленський: Україна наближається до можливості застосовувати власні ракети Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна у майбутньому планує застосовувати власні ракети. Ракетна програма країни має хорошу динаміку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Наша ракетна програма має хорошу динаміку, і хоча це важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети у постачаннях від партнерів", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна з часом має стати максимально самостійною у питанні оборони, оскільки такі держави "завжди легше знаходять дієвих союзників та реалізують свої інтереси".

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Одним з питань, яке порушували учасники засідання, стала ракетна програма України.

Глава держави зазначав, що в країні працюють, щоб залежність у цьому питанні від партнерів стала меншою. Йдеться, зокрема, про ракети для протиповітряної оборони.

До речі, Україна вже застосовувала ракети власного виробництва для ударів по російських окупантах. Мова про "Нептун". У 2022 році такі ракети знищили російський ракетний крейсер "Москва".

Більш детально про "Нептун" - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Війна в Україні Ракети
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Зеленський: Україна наближається до можливості застосовувати власні ракети
Зеленський: Україна наближається до можливості застосовувати власні ракети
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