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Кабмін затвердив початок та кінець навчального року у школах: відомі дати

Вівторок 23 липня 2024 13:12
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Кабмін затвердив початок та кінець навчального року у школах: відомі дати Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.

Згідно з постановою уряду, навчальний рік у школах:

  • розпочнеться у понеділок, 2 вересня;
  • завершиться 30 червня 2025 року.

"Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території", - додав Шмигаль.

Де навчання розпочнеться у серпні

У червні Міністерство освіти і науки (МОН) рекомендувало вишам, коледжам й училищам розпочати навчальний рік з серпня, а також проводити заняття у теплі місяці року.

Як приклад, за словами міського голови Андрія Садового, на тлі складної ситуації з електропостачанням, у Львові навчальний рік розпочнеться вже 19 серпня.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків стверджував, що перший дзвоник у його місті може відбутись 1 або ж 15 серпня.

Детальніше про те, у яких містах навчальні заклади можуть розпочати навчання раніше - в матеріалі РБК-Україна "Де в Україні школи почнуть навчання вже у серпні: названо області".

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
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