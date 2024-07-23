Кабмін затвердив початок та кінець навчального року у школах: відомі дати

Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.

Згідно з постановою уряду, навчальний рік у школах:

розпочнеться у понеділок, 2 вересня;

завершиться 30 червня 2025 року.

"Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території", - додав Шмигаль.

Де навчання розпочнеться у серпні

У червні Міністерство освіти і науки (МОН) рекомендувало вишам, коледжам й училищам розпочати навчальний рік з серпня, а також проводити заняття у теплі місяці року.

Як приклад, за словами міського голови Андрія Садового, на тлі складної ситуації з електропостачанням, у Львові навчальний рік розпочнеться вже 19 серпня.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків стверджував, що перший дзвоник у його місті може відбутись 1 або ж 15 серпня.

Детальніше про те, у яких містах навчальні заклади можуть розпочати навчання раніше - в матеріалі РБК-Україна "Де в Україні школи почнуть навчання вже у серпні: названо області".