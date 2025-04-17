Рада продовжила мобілізацію, а Данія відправить солдатів в Україну: новини за 16 квітня

В Україні знову продовжили воєнний стан і мобілізацію: які нові терміни

Верховна Рада знову підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Правовий режим діятиме ще щонайменше 90 діб.

На засіданні народні депутати підтримали законопроєкти №13172 і 13173. Напередодні вони були зареєстровані в парламенті президентом Володимиром Зеленським.

Данія направить солдатів в Україну, але не для миротворчої місії

Данія планує відправити в Україну своїх військових. Але це не миротворча операція, данські солдати прибудуть для навчання, розповів командувач сухопутних військ Данії генерал-майор Петер Бойсен.

За його словами, в Україну планують відправити кілька команд данських військових. Солдати прибудуть без зброї і будуть із різних родів військ.

Меморандум повертається? Свириденко заявила про прогрес в угоді зі США щодо надр

Віцепрем'єрка, міністерка фінансів Юлія Свириденко заявила про важливий прогрес у переговорах зі США щодо угоди по надрах.

За її словами, Україна і США узгодили наступний крок у напрямку економічного партнерства і створення спеціального інвестиційного фонду для відновлення української економіки.

Чи вдарить Росія на Великдень? У МЗС відповіли на тривожне попередження Литви

Заява очільника МЗС Литви про можливі удари Росії на Великдень, імовірно, є припущенням. Однак не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги, наголосив речник МЗС України Георгій Тихий.

Він наголосив, що позиція уряду та Міністерства закордонних справ сходиться в тому, що, на жаль, українці зараз живуть у ситуації, коли російські обстріли постійні і треба бути постійно готовими до ударів.

Чи отримає податкова доступ до рахунків українців: що кажуть у Раді

Верховна Рада не підтримуватиме ініціативи, які передбачають відкриття банківської таємниці податковій. Будь-які чутки про це фейкові, наголосив нардеп, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Заборона триває: Трамп не пускатиме російські судна в порти США ще рік

Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив заборону на вхід російських суден в американські порти. Йдеться і про судна, які тим чи іншим чином пов'язані з Росією.

У документі, який розміщено на сайті Федерального реєстру йдеться про те, що політика і дії уряду РФ продовжують являти собою надзвичайну ситуацію національного масштабу, спричинену порушенням або загрозою порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів.