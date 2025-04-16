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Чи отримає податкова доступ до рахунків українців: що говорять у Раді

Київ, Середа 16 квітня 2025 17:41
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Чи отримає податкова доступ до рахунків українців: що говорять у Раді Фото: Данило Гетманцев, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада не буде підтримувати ініціативи, які передбачають відкриття банківської таємниці податковій. Будь-які чутки про це фейкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа, голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Telegram.

Чутки у ЗМІ

Видання Hromadske опублікувало статтю, в якій вказується, що згідно з Національною стратегією доходів Кабміну, розкрити банківську таємницю для податкової можуть уже цього року. Найпізніший термін - до 2027 року.

Водночас Гетманцев у коментарі виданню наголосив, що Мінфін готує відповідний законопроєкт, але його "навряд чи буде ухвалено за поточного скликання Ради".

Telegram-канали, посилаючись на цю статтю, почали писати про те, що банки вже цього року можуть передавати податковій інформацію про рахунки українців.

Реакція Гетманцева

Нардеп Гетманцев, коментуючи такі вкиди в мережі, наголосив, що в його комітеті немає навіть законопроєкту про відкриття банківської таємниці податковій.

"І ні, до кінця цього скликання жодних шансів ухвалити це рішення немає. Не вірте фейкам", - наголосив він.

За які перекази не треба платити податки

Нагадаємо, раніше Гетманцев пояснював, що грошові перекази між родичами не оподатковуються.

Також доходом не є повернення боргу, тому при таких переказах платити податок не потрібно.

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