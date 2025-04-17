Рада продлила мобилизацию, а Дания отправит солдат в Украину: новости за 16 апреля

В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: какие новые сроки

Верховная Рада снова поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Правовой режим будет действовать еще как минимум 90 суток.

На заседании народные депутаты поддержали законопроекты №13172 и 13173. Накануне они были зарегистрированы в парламенте президентом Владимиром Зеленским.

Дания направит солдат в Украину, но не для миротворческой миссии

Дания планирует отправить в Украину своих военных. Но это не миротворческая операция, датские солдаты прибудут для обучения, рассказал командующий сухопутными войсками Дании генерал-майор Петер Бойсен.

По его словам, в Украину планируют отправить несколько команд датских военных. Солдаты прибудут без оружия и будут из разных родов войск.

Меморандум возвращается? Свириденко заявила о прогрессе в сделке с США по недрам

Вице-премьер, министр финансов Юлия Свириденко заявила о важном прогрессе в переговорах с США по соглашению по недрам.

По ее словам, Украина и США согласовали следующий шаг в направлении экономического партнерства и создание специального инвестиционного фонда для восстановления украинской экономики.

Ударит ли Россия на Пасху? В МИД ответили на тревожное предупреждение Литвы

Заявление главы МИД Литвы о возможных ударах России на Пасху, вероятно, является предположением. Однако не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, подчеркнул спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Он отметил, что позиция правительства и Министерства иностранных дел сходится в том, что, к сожалению, украинцы сейчас живут в ситуации, когда российские обстрелы постоянные и надо быть постоянно готовыми к ударам.

Получит ли налоговая доступ к счетам украинцев: что говорят в Раде

Верховная Рада не будет поддерживать инициативы, которые предусматривают открытие банковской тайны налоговой. Любые слухи об этом фейковые, подчеркнул нардеп, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Запрет продолжается: Трамп не будет пускать российские суда в порты США еще год

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил запрет на вход российских судов в американские порты. Речь и о судах, которые тем или иным образом связаны с Россией.

В документе, который размещен на сайте Федерального реестра говорится о том, что политика и действия правительства РФ продолжают представлять собой чрезвычайную ситуацию национального масштаба, вызванную нарушением или угрозой нарушения международных отношений Соединенных Штатов.