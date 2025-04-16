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Заборона триває: Трамп не пускатиме російські судна в порти США ще рік

Середа 16 квітня 2025 19:29
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Заборона триває: Трамп не пускатиме російські судна в порти США ще рік Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив заборону на вхід російських суден до американських портів. Мова і про судна, які тим чи іншим чином пов'язані з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральний реєстр США.

У документі, який наразі розміщений на сайті Федерального реєстру йдеться про те, що політика і дії уряду РФ продовжують являти собою надзвичайну ситуацію національного масштабу, викликану порушенням або загрозою порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів.

Варто зауважити, що обмеження діятиме ще принаймні 1 рік. При цьому офіційно документ буде опубліковано 17 квітня.
Заборона триває: Трамп не пускатиме російські судна в порти США ще рік

"Я продовжую на один рік дію надзвичайного стану щодо Російської Федерації та викладених у прокламації 10371 надзвичайних повноважень, що стосуються регулювання стоянки та руху пов'язаних з Росією суден у портах Сполучених Штатів", - сказано у документі.

Заборона входу суден РФ у США

Нагадаємо, у 21 квітня 2022 року Сполучені Штати запровадили заборону для входу російських суден в американські порти. Метою було посилення міжнародної ізоляції Росії, яка не припиняє збройної агресії проти України.

"Жодному судну, яке йде під російським прапором або який належить чи керується російськими інтересами, не буде дозволено заходити до портів Сполучених Штатів або отримувати доступ до наших берегів", - заявив тодішній президент США Джо Байден.

У квітні 2024 року Байден подовжив цю заборону. Згідно з минулим документом винятком є судна, що просять зайти в порти США через форс-мажорні обставини. Зокрема, мова про дозвіл морякам будь-якої національності висадитися або змінити екіпаж, для надання екстреної медичної допомоги або інших гуманітарних потреб.

Санкції Трампа проти РФ

Нагадаємо, нещодавно Трамп продовжив на рік режим надзвичайного стану в США, запровадженого ще Джо Байденом через шкідливі зовнішньополітичні дії РФ.

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