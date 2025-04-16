Чи вдарить Росія на Великдень? У МЗС відповіли на тривожне попередження Литви
Заява глави МЗС Литви про можливі удари Росії на Великдень, ймовірно, є припущенням. Однак не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгія Тихого під час брифінгу.
"Що стосується Великодня. Ми бачили заяви глави МЗС Литви, вважаємо їх припущеннями міністра (Кястутіса, - ред.) Будріса, якого ми дуже поважаємо, перебуваємо з ним в постійному контакті. Ми розцінюємо їх не як анонс, а як припущення, які він висловив з точки зору, що якщо Росія наносить в принципі ці удари по Україні, то не можна виключати нічого і на Великдень і в інші дні", - пояснив Тихий.
Він зауважив, що позиція уряду та Міністерства закордонних справ сходиться в тому, що, на жаль, українці наразі живуть в ситуації, коли російські обстріли постійні й треба бути постійно готовими до ударів російських таких, як були в Сумах, в Кривому Розі, інших ударів по інших містах і громадах України.
"На жаль, це наша постійна реальність, тому закликаємо громадян України реагувати на повітряні тривоги, не нехтувати своєю безпекою. Зрозуміло, що всі за понад три роки звикають до життя умовах постійного терору, але механічне дотримання правил безпеки може врятувати життя. Тому, будь ласка, на Великдень і на інші всі дні дотримуйтесь цих правил безпеки", - пояснив він.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс раніше сьогодні попередив про можливу нову атаку Росії на Великдень.
За його словами, Кремль може вдатися до ще жорсткіших дій. Він зауважив, що терористична атака на Суми в Вербну неділю могла бути лише початком більш страшних атак з боку Кремля, особливо на Великдень.
Ракетний удар по Сумах
Нагадаємо, що 13 квітня у Вербну неділю російські окупанти випустили по Сумах дві балістичні ракети. Влучання було у центрі міста, де у момент атаки перебувало багато людей.
Детальніше про наслідки терористичного удару РФ - у матеріалі РБК-Україна.
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