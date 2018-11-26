Рада продолжила рассмотрение вопроса о введении военного положения

Фото: Андрей Парубий

Рада проводит внеочередное заседание

Верховная рада Украины после почти трехчасового перерыва продолжила рассмотрение вопроса о введении военного положения в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

"Верховная рада Украины сегодня собралась на внеочередное заседание и рассмотрит законопроект об утверждении указа президента. Внеочередное заседания Верховной рады объявляю открытым", - заявил спикер Рады Андрей Парубий.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы почти три часа проводили совещания со спикером парламента Андреем Парубием по вопросу введения военного положения, который сегодня должна рассмотреть Верховная рада Украины.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести военное положение на 30 дней, а не на 60 дней, как планировалось ранее, с 28 ноября 2018 года.

Добавим, сегодня экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко выступили с заявлением по вопросу введения военного положения в Украине. В частности, они заявили о рисках введения военного положения, а также заявили о необходимости закрепления даты проведения президентских выборов.