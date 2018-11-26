Рада продовжила розгляд питання про введення воєнного стану

Фото: Андрій Парубій

Рада проводить позачергове засідання

Верховна рада України після майже тригодинної перерви продовжила розгляд питання про введення воєнного стану в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

"Верховна рада України сьогодні зібралася на позачергове засідання і розгляне законопроект про затвердження указу президента. Позачергове засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - заявив спікер Ради Андрій Парубій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи майже три години проводили нараду зі спікером парламенту Андрієм Парубієм з питання введення воєнного стану, який сьогодні має розглянути Верховна рада України.

Відзначимо, президент України Петро Порошенко пропонує ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60 днів, як планувалося раніше, з 28 листопада 2018 року.

Додамо, сьогодні екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко виступили із заявою з питання введення воєнного стану в Україні. Зокрема, вони заявили про ризики введення воєнного стану, а також заявили про необхідність закріплення дати проведення президентських виборів.