Экс-президенты Украины заявили о рисках введения военного положения

Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)

Экс-президенты считают, что депутаты должны принять постановление о назначении президентских выборов на 31 марта

Экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко выступили с заявлением по вопросу введения военного положения в Украине. С соответствующим заявлением в кулуарах Верховной рады Украины от имени экс-президентов выступил Кравчук.

По мнению экс-президентов, решение Рады относительно введения военного положения станет судьбоносным. Кроме того, они не исключают, что, возможно, "именно ради введения на берегах Днепра чрезвычайного режима Кремль и устраивал свою настолько вызывающую и демонстративную провокацию" на море.

"Военное положение - это прежде всего радикальное ограничение прав граждан Украины, включая полный запрет забастовок, массовых собраний и акций. Право на запрет деятельности политических партий и общественных организаций. Существует еще один беспрецедентный риск, связанный с военным положением, - это правовой хаос в государстве", - считают экс-президенты.

Также, по мнению экс-президентов, введения военного положения может привести к "параличу бизнеса".

"Каждое соглашение между субъектами хозяйствования содержит пункт о невыполнении условий договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы - одной из которых является военное положение. Блокирование расчетов за товары и услуги приведет к параличу бизнеса. Существующие инвестиционные проекты будут заморожены, потенциальные поступления отменены. Отток капиталов из банков приведет к неуправляемой инфляции. Трудно представить, каким станет курс гривны", - считают экс-президенты.

Кроме того, в заявлении экс-глав государства отмечается, что военное положение за 5 лет агрессии РФ не вводилось из-за "неизбежности катастрофических социально-экономических и демографических последствий". Сейчас, как отметил Кравчук, появились другие аргументы - выборы.

"Большая часть общества считает, что таким образом может быть ограничена демократия. Эти подозрения являются крайне опасными - они могут привести к общественному конфликту, которым непременно воспользуется враг - и должны быть развеяны", - отметил Кравчук.

Он также добавил, что в случае, если Рада поддержит введение военного положения, необходимо будет внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, убрав из него норму об отмене выборов и чрезмерном ограничении прав и свобод людей.

"Мы считаем, что одновременно с введением военного положения и изменениями к указанному закону депутаты должны принять постановление Верховной рады о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года так, как это предусмотрено действующей Конституцией Украины", - заявил Кравчук.

Напомним, сегодня Верховная рада рассматривает вопрос введения военного положения в Украине из-за агрессии РФ в районе Керченского пролива. Сейчас Порошенко уже подписал соответствующий указ, который должна утвердить Рада.