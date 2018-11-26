Рассмотрение военного положения в Раде: совещание у Парубия продолжается третий час

Фото: нардепы в Раде (РБК-Украина)

Рада сегодня должна рассмотреть вопрос введения военного положения

Нардепы третий час проводят совещание со спикером парламента Андреем Парубием по вопросу введения военного положения, который сегодня должна рассмотреть Верховная рада Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко в Facebook.

"Третий час идет совещание у спикера, где оппозиция требует в первую очередь зафиксировать выборы - и это главнее для них, чем военное положение", - написала она.

Как известно, сегодня в Раде началось заседание, на котором планировалось рассмотреть законопроект о введении военного положения в Украине. Законопроект должен был представить в парламенте секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Кроме того, в Раде должен был выступить президент Украины Петр Порошенко.

Однако, нардепы еще до начала рассмотрения законопроекта стали требовать перерыв, консультаций с президентом, а также предлагали изменения к законопроекту.

Напомним, как сообщали в "Народном фронте", одним из требований является закрепление в законопроекте даты президентских выборов (31 марта 2019 годов). Также нардепы предлагали сократить срок военного положения с 60 до 30 дней.

Как известно в СНБО предлагали ввести военное положение с 26 ноября на 60 дней. Вместе с тем, сейчас, по словам Порошенко, военное положение планируется ввести с 28 ноября на 30 дней, через 30 дней Порошенко обещает зарегистрировать постановление о проведении выборов 31 марта.